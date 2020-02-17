Клейстерс прокомментировала предстоящее возвращение в тур после восьмилетней паузы

Бельгийка Ким Клейстерс поделилась мнением о своём первом после восьмилетней паузы матче. В первом туре турнира в Дубае она сыграет с финалисткой Australian Open 2020 года Гарбинье Мугурусой.

«У меня всегда было чувство, что я хочу вернуться. Я говорила с моим мужем, и он сказал: «Почему бы и нет?». У меня есть ожидания, но они не связаны с рейтингом и результатами. Они более индивидуальны для меня У меня есть ощущение, что я хочу играть. Это цель, к которой я стремлюсь», — приводит слова Клейстерс официальный сайт WTA.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).

О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.