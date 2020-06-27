Директор турнира в Марселе: Джокович чувствует себя мессией и пренебрегает правилами

Жан-Франсуа Кожоль, директор турнира в Марселе (Франция), раскритиковал сербского теннисиста Новака Джоковича, организовавшего выставочный турнир Adria Tour. На турнире несколько игроков, включая Джоковича, заразились коронавирусом. Участники не соблюдали социальное дистанцирование, а на трибунах было много зрителей.
«Этот случай напоминает притчу о Вавилонской башне, когда люди возомнили себя богами. Джокович словно решил, что может обойти законы природы. Человек имеет право отказываться от прививок и лечиться травами, но, если берёшь ответственность за других людей, так поступать нельзя.
Он чувствует себя мессией, поэтому пренебрегает правилами. Смотрел его эфиры в «Инстаграме», чувствуется, что он считает себя особенным. Пытается быть кем-то вроде гуру, и это опасно», — цитирует Кожоля L’Eqiupe.
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