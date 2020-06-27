Второй тест Рублёва на коронавирус дал отрицательный результат

Российский теннисист Андрей Рублёв прошёл повторное тестирование на коронавирус. Результат теста был отрицательным, сообщает Marca.

Первый тест Рублёв сдавал в Задаре (Хорватия), второй — в Барселоне (Испания). Российский спортсмен наблюдается у Анхеля Руиса Которро, который является врачом испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Финальный тест Рублёв сдаст на следующей неделе. После этого станет ясно, сможет ли россиянин выступить на выставочном турнире австрийца Доминика Тима. Соревнования будут проходить в июле.

Рублёв был одним из участников турнира Adria Tour, организованного сербом Новаком Джоковичем. На турнире коронавирусом заразились Григор Димитров, Виктор Троицки, Борна Чорич и Джокович.