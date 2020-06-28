Куницын: кто сейчас может сказать, что на US Open будет безопаснее, чем на Adria Tour?

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын прокомментировал то, что выставочный турнир Adria Tour, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.



«Глупо примыкать к какому-то лагерю. У меня своя точка зрения. Ситуация слишком уникальная и нестандартная. Люди пробуют жить в новых условиях. Турнир в Белграде — пока самый крупный в постпандемическую эпоху. Джокович и команда — первопроходцы. Сейчас все увидели, какие ошибки были допущены, остальные организаторы получили информацию и опыт, что можно делать, а чего нельзя. Сейчас ни одно спортивное событие не обходится без выявления коронавируса.



Яркий пример — Российская премьер-лига. В американских лигах открылись тренировочные лагеря, в которых также не обходится без заражений.



Не стал бы все стрелы бросать в адрес Джоковича. Он лицо турнира, под него собирался состав. Но не он устанавливал правила и ограничения. Не он работал с болельщиками, не он создавал протокол безопасности. Произошло что произошло. Надо сделать выводы и идти дальше.



Участие в Adria Tour Рублёва? Есть позиция Федерации тенниса России. Понимаем, что любые мероприятия несут большой риск заражения. Но в условиях чрезвычайной ситуации каждый теннисист должен принимать решение самостоятельно. Ни один человек в мире сейчас не обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы давать советы. Мы просто не имеем права запрещать или разрешать что-то делать в ультимативной форме.



Условно, кто сейчас с уверенностью может сказать, что на US Open будет безопаснее, чем на турнире в Белграде? В Америку прилетит около 500 человек. Тогда как в Белграде в турнире участвовало от силы человек 25. Не существует регламента, который бы всё учитывал», — цитирует Куницына Sportbox.

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