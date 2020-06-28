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Рафаэль Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос»
Теннис / Большой шлем 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров «Большого шлема» в 2020 году — US Open или «Ролан Гаррос» — из-за слишком плотного графика.

«Я недавно разговаривал с Рафой, он в раздумьях, в каких именно турнирах играть. Расписание очень плотное, особенно для ветеранов, которые не могут соревноваться столько недель подряд. Я думаю, что в ATP поступили немного некрасиво. Это решение полностью против таких игроков, как Рафа и Новак Джокович», — приводит слова Тони Надаля ESPN Deportes.

После возобновления сезона предполагается проведение в короткое время трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Надаль является действующим чемпионом турниров в Нью-Йорке и Париже. Он потеряет 2000 очков в рейтинге ATP, если не сыграет на одном из турниров «Большого шлема», и может лишиться второго места в мировой классификации.

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