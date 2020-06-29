Анастасия Потапова поделилась летним фото в купальнике
Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Пытаюсь получить шоколадный цвет кожи», — написала Потапова.
Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Потаповой в "Инстаграме".
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
В замороженном рейтинге WTA Анастасия занимает 84-е место.
19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. На Открытом чемпионате Австралии она зачехлила ракетку уже после первого матча, разгромно уступив Серене Уильямс — 0:6, 3:6.
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