Александрова обыграла Вондроушову на выставочном турнире в Чехии

Российская теннисистка Екатерина Александрова провела очередной матч на выставочном турнире в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy. Россиянка встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой. Встреча закончилась победой Александровой со счётом 4:6, 6:2, 10:5.
В предыдущем матче, который состоялся 16 июня, Александрова уступила Каролине Плишковой. До этого россиянка проиграла Кристине Плишковой и Терезе Мартинцовой.
Помимо Александровой и сестёр Плишковых в турнире принимают участие семь чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.
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