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Александрова обыграла Вондроушову на выставочном турнире в Чехии

Александрова обыграла Вондроушову на выставочном турнире в Чехии
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова провела очередной матч на выставочном турнире в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy. Россиянка встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой. Встреча закончилась победой Александровой со счётом 4:6, 6:2, 10:5.

В предыдущем матче, который состоялся 16 июня, Александрова уступила Каролине Плишковой. До этого россиянка проиграла Кристине Плишковой и Терезе Мартинцовой.

Помимо Александровой и сестёр Плишковых в турнире принимают участие семь чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.

Tipsport Elite Trophy. Матч 4
29 июня 2020, понедельник. 15:40 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		2 0 5
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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Новости. Теннис
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