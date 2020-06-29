Александрова обыграла Вондроушову на выставочном турнире в Чехии

Российская теннисистка Екатерина Александрова провела очередной матч на выставочном турнире в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy. Россиянка встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой. Встреча закончилась победой Александровой со счётом 4:6, 6:2, 10:5.

В предыдущем матче, который состоялся 16 июня, Александрова уступила Каролине Плишковой. До этого россиянка проиграла Кристине Плишковой и Терезе Мартинцовой.

Помимо Александровой и сестёр Плишковых в турнире принимают участие семь чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.