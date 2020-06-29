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Тренер Надаля: Рафе уже не 20 лет, нам нужно подумать, на каких турнирах ему стоит сыграть

Тренер Надаля: Рафе уже не 20 лет, нам нужно подумать, на каких турнирах ему стоит сыграть
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, считает, что его клиенту не стоит участвовать во всех подряд турнирах после возобновления сезона.

«Мы пока ещё не говорили о точном календаре. Но правда, что пять турниров очень близко друг к другу. И они очень важны.

Рафе уже не 20 лет. Мы всегда стремились отдавать предпочтение тому или иному турниру. Ему нужно иметь свободу в выборе календаря. Но приоритет отдаётся его психологическому и физическому состоянию. Нам нужно посидеть и подумать в следующие две недели, как выстроить календарь, на каких турнирах ему стоит сыграть.

Конечно, он будет думать, что способен на всё. Но нам стоит быть реалистами. Условия изменились, к ним нужно адаптироваться», — цитирует Мойю Tennis Head.

Рафаэль Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос»
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