Тренер Надаля: Рафе уже не 20 лет, нам нужно подумать, на каких турнирах ему стоит сыграть

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, считает, что его клиенту не стоит участвовать во всех подряд турнирах после возобновления сезона.

«Мы пока ещё не говорили о точном календаре. Но правда, что пять турниров очень близко друг к другу. И они очень важны.

Рафе уже не 20 лет. Мы всегда стремились отдавать предпочтение тому или иному турниру. Ему нужно иметь свободу в выборе календаря. Но приоритет отдаётся его психологическому и физическому состоянию. Нам нужно посидеть и подумать в следующие две недели, как выстроить календарь, на каких турнирах ему стоит сыграть.

Конечно, он будет думать, что способен на всё. Но нам стоит быть реалистами. Условия изменились, к ним нужно адаптироваться», — цитирует Мойю Tennis Head.