Риттнер: видимо, Зверев не понимает, что для кого-то он является примером для подражания

Капитан сборной Германии в Кубке Федерации Барбара Риттнер прокомментировала ситуацию с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Видимо, Саша не понимает, что для кого-то он является примером для подражания. Он несёт за это ответственность. Этот поступок плохо повлияет на имидж тенниса и нашей страны, кто бы что ни говорил. Это печально. Я была шокирована, когда увидела видео», — приводит слова Риттнер We love tennis.

Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции на турнире Новака Джоковича Зверев прошёл тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, он пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску. Видео с вечеринки было опубликовано в «сториз» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.