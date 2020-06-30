Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Риттнер: видимо, Зверев не понимает, что для кого-то он является примером для подражания

Риттнер: видимо, Зверев не понимает, что для кого-то он является примером для подражания
Теннис 0

Капитан сборной Германии в Кубке Федерации Барбара Риттнер прокомментировала ситуацию с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Видимо, Саша не понимает, что для кого-то он является примером для подражания. Он несёт за это ответственность. Этот поступок плохо повлияет на имидж тенниса и нашей страны, кто бы что ни говорил. Это печально. Я была шокирована, когда увидела видео», — приводит слова Риттнер We love tennis.

Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции на турнире Новака Джоковича Зверев прошёл тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, он пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску. Видео с вечеринки было опубликовано в «сториз» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.

Вечеринку, на которой зажигал Зверев, посещал ещё один теннисист — Пуй
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020