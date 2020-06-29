Вечеринку, на которой зажигал Зверев, посещал ещё один теннисист — Пуй

Вечеринку в Монте-Карло (Монако), где в компании друзей развлекалась седьмая ракетка мира Александр Зверев, посещал ещё один теннисист ATP-тура — француз Люка Пуй. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно на странице Бена Ротенберга в "Твиттере".

Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции на Adria Tour Зверев прошёл тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, Зверев пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску во время серии турниров Новака Джоковича. Видео с вечеринки было опубликовано в «сториз» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.