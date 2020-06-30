Муратоглу: не представляю, как US Open может состояться, учитывая происходящее в США
Известный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал ситуацию с Открытым чемпионатом США, который планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.
«Учитывая, что сейчас происходит в США, в том числе рост количества заражённых, я не представляю, как турнир может состояться. Организаторы пытаются сделать так, чтобы он состоялся, и со стороны они выглядят слегка сумасшедшими. Не знаю, хорошая ли это идея. Я бы не говорил так, если бы ситуация была более стабильной. Например, как в Европе. Но Европа — это другая история, а в США, особенно в Нью-Йорке, число заражённых невероятно растёт. Не знаю, насколько это целесообразно и не решат ли власти Нью-Йорка отметить турнир в последний момент», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.
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