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Муратоглу: не представляю, как US Open может состояться, учитывая происходящее в США

Муратоглу: не представляю, как US Open может состояться, учитывая происходящее в США
Теннис / Большой шлем 0

Известный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал ситуацию с Открытым чемпионатом США, который планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.

«Учитывая, что сейчас происходит в США, в том числе рост количества заражённых, я не представляю, как турнир может состояться. Организаторы пытаются сделать так, чтобы он состоялся, и со стороны они выглядят слегка сумасшедшими. Не знаю, хорошая ли это идея. Я бы не говорил так, если бы ситуация была более стабильной. Например, как в Европе. Но Европа — это другая история, а в США, особенно в Нью-Йорке, число заражённых невероятно растёт. Не знаю, насколько это целесообразно и не решат ли власти Нью-Йорка отметить турнир в последний момент», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.

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