Россет: на месте Джоковича я бы покинул пост президента совета игроков ATP

Бывшая 10-я ракетка мира швейцарец Марк Россет поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Я немного взбесился, когда Новак Джокович пропустил собрание игроков по поводу US Open, потому что хотел поиграть в баскетбол. Присутствовали 400 человек, но не президент совета игроков ATP. Это заставляет задуматься, заслуживает ли он эту работу. Если бы я был на его месте, и произошло что-то подобное, а потом ситуация с Adria Tour, я бы ушёл в отставку. Между теннисистами возник раскол и разногласие, а задача лидера — сплотить игроков. Он обязан быть примером для подражания. Даже если он не чувствует себя виноватым, нужно взять на себя ответственность и уйти. Но не мне принимать решение и призывать его к отставке. Джокович должен принять это решение самостоятельно», — приводит слова Россета Bluewin.
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