Экс-чемпион «РГ» призвал наказывать организаторов турниров, нарушающих правила карантина

Чемпион «Ролан Гаррос» 1990 года эквадорец Анхель Гомес поделился мнением о заражении коронавирусом участников турнира Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. На турнире заразился Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.
«Нужно привыкнуть к новым условиям. Возможно, в Европе в сентябре будут пускать фанатов на трибуны. Но нужно начинать с соблюдения всех правил безопасности.
За невыполнение требований необходимо наказывать. Можно относиться к этому как к допингу или незаконным ставкам. Если кто-то не готов выполнять требования, пусть остаётся дома, а остальные будут играть по правилам», — цитирует Гомеса Tennis.com.
Многие эксперты раскритиковали Джоковича после турнира. Они обратили внимание, что участники обнимались и пожимали друг другу руки. На турнире было много болельщиков.
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