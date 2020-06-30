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Экс-чемпион «РГ» призвал наказывать организаторов турниров, нарушающих правила карантина

Экс-чемпион «РГ» призвал наказывать организаторов турниров, нарушающих правила карантина
Теннис / ATP 0

Чемпион «Ролан Гаррос» 1990 года эквадорец Анхель Гомес поделился мнением о заражении коронавирусом участников турнира Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. На турнире заразился Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

«Нужно привыкнуть к новым условиям. Возможно, в Европе в сентябре будут пускать фанатов на трибуны. Но нужно начинать с соблюдения всех правил безопасности.

За невыполнение требований необходимо наказывать. Можно относиться к этому как к допингу или незаконным ставкам. Если кто-то не готов выполнять требования, пусть остаётся дома, а остальные будут играть по правилам», — цитирует Гомеса Tennis.com.

Многие эксперты раскритиковали Джоковича после турнира. Они обратили внимание, что участники обнимались и пожимали друг другу руки. На турнире было много болельщиков.

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