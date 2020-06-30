Финалистка Уимблдона Гаррисон: у меня не было спонсоров, а у белых теннисисток они были

Американская теннисистка Зина Гаррисон, дошедшая до финала Уимблдона 1990 года, призналась, что сталкивалась с расизмом. По словам Гаррисон, спонсоры игнорировали её, отдавая предпочтение белым теннисисткам.
«В течение пяти лет, даже когда была уже в топ-4 мирового рейтинга, у меня не было спонсора. Я прекрасно понимала, что происходит. Мне говорили, что будет спонсор, если поднимусь на такое-то место в рейтинге или дойду до той или иной стадии турнира. Но белые теннисистки, находившиеся ниже меня в рейтинге, зарабатывали гораздо больше за счёт спонсорства, у них были спонсоры», — цитирует Гаррисон Guardian.
В последнее время в мире происходят массовые акции протеста, направленные на привлечение внимания к расовому неравенству и полицейскому насилию по отношению к темнокожим.
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