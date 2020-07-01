Бушар не сразу открыла бутылку шаманского после победы на турнире в Чарльстоне

Канадская теннисистка Эжени Бушар стала героиней курьёзной ситуации — после выставочного турнира она едва сумела открыть бутылку шампанского. Соответствующее видео 332-я ракетка мира опубликовала в своём «инстаграме».
«Да, играем мы лучше, чем празднуем. Кто-нибудь может научить меня открывать шампанское?» — подписала ролик канадка.
Видео доступно на «Чемпионате».
Эжени стала победительницей выставочного турнира, который проходил в Чарльстоне. Участниц разделили на две команды – команду Мира и команду Добра.
Бушар выступала за команду Мира, членами которой также были Софья Кенин, Айла Томлянович, Бетани Маттек-Сэндс, Кэролайн Доулхайд, Дженнифер Брэйди, Даниэль Коллинз и Эмма Наварро. Команду Добра представляли Аманда Анисимова, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Слоан Стивенс, Моника Пуиг, Лейла Фернандес, Шелби Роджерс и Элисон Риске.
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