Энди Маррей: снова могу подавать мощно, будто мне 25 лет

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как ощущает себя на корте после длительной реабилитации из-за травмы тазобедренного сустава.

«За два года до операции я не мог полностью выпрямить ногу, моя правая нога всегда была согнута, и это сильно влияло на мою подачу. Мне приходилось по-другому подбрасывать мяч. Но сейчас, благодаря тому что моя нога как следует выпрямляется, я снова могу хорошо подавать, будто мне 25 лет. Очевидно, когда есть возможность подавать длиннее и мощнее, на каждый пойнт уходит меньше времени. А это хорошие новости для моего бедра», — приводит слова Маррея BBC.

На выставочном турнире в Великобритании Schroders Battle of the Brits Маррей снялся с матча за третье место.