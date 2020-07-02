Энди Маррей: снова могу подавать мощно, будто мне 25 лет
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как ощущает себя на корте после длительной реабилитации из-за травмы тазобедренного сустава.
«За два года до операции я не мог полностью выпрямить ногу, моя правая нога всегда была согнута, и это сильно влияло на мою подачу. Мне приходилось по-другому подбрасывать мяч. Но сейчас, благодаря тому что моя нога как следует выпрямляется, я снова могу хорошо подавать, будто мне 25 лет. Очевидно, когда есть возможность подавать длиннее и мощнее, на каждый пойнт уходит меньше времени. А это хорошие новости для моего бедра», — приводит слова Маррея BBC.
На выставочном турнире в Великобритании Schroders Battle of the Brits Маррей снялся с матча за третье место.
Маррей объяснил, почему снялся с игр за 3-е место на выставочном турнире в Великобритании
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