Третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown, турнира известного тренера Патрика Муратоглу.
«Я отлично провёл время в Ницце. Жаль, что я не смогу принять участие в финальной стадии, но надеюсь, что что смогу посетить UTS в будущем», — приводит слова Тима пресс-служба турнира в "Твиттере".
Ultimate Tennis Showdown проходит во Франции с 13 июня по 19 июля.
Скорее всего, Тим решил отказаться от дальнейшего выступления на UTS из-за проведения собственного выставочного турнира, который пройдёт с 7 по 11 июля в Китцбюэле (Австрия), вместе с организатором Тимом выступят итальянец Маттео Берреттини, испанец Роберто Баутиста-Агут, россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, немец Ян-Леннард Штруфф, норвежец Каспер Рууд и австриец Деннис Новак.
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