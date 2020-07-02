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У Новака Джоковича отрицательный результат теста на коронавирус

У Новака Джоковича отрицательный результат теста на коронавирус
Теннис / ATP 0

У первой ракетки мира Новака Джоковича и его жены отрицательные результаты тестов на коронавирус, сообщает Daily Mail.

Напомним, Джокович заразился коронавирусом во время Adria Tour. Об этом стало известно 23 июня. Среди заражённых также оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, а также нескольких тренеров. Финальная часть турнира Adria Tour в хорватском Задаре была отменена.

Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. ATP-тур возобновится в начале августа на турнире в Вашингтоне (США). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

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