Анастасия Павлюченкова показала новый цвет волос. Фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней у спортсменки волосы тёмно-розового цвета.
Фото: https://www.instagram.com/nastia_pav/
28-летняя Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA. В 2020 году она провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии она добралась до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке, Гарбинье Мугурусе из Испании, — 5:7, 3:6.
Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. WTA-тур возобновится в начале августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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