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Стадионы «Ролан Гаррос» будут заполнены на 50-60%

Стадионы «Ролан Гаррос» будут заполнены на 50-60%
Теннис / ATP 0

Организаторы Открытого чемпионата Франции, принявшие решение провести грядущий розыгрыш со зрителями, планируют заполнять трибуны на 50-60%. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований. Таким образом, будет соблюдать медицинский протокол, важнейшей частью которого является социальное дистанцирование.

Провести Открытый чемпионат Франции планируется с 27 сентября по 11 октября. Изначально турнир должен быть пройти с 25 мая по 7 июня.

Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено ещё в марте. ATP и WTA-туры возобновятся в начале августа. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» пройдёт со зрителями. Билеты поступят в продажу 16 июля
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