Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Коко Гауфф: на US Open мне будет легче играть без зрителей

Коко Гауфф: на US Open мне будет легче играть без зрителей
Теннис / WTA 0

16-летняя американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала ситуацию с грядущим US Open.

«US Open при пустых трибунах? Мне так будет легче. Я всего год в WTA-туре, так что для меня это будет как возвращение к турнирам юниоров, где у нас никогда не было толп зрителей. Обычно на турнирах нас видели только родители.

Готова вернуться на корт и продолжать путешествовать. Предпочитаю путешествовать, а не сидеть дома», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.

US Open планируется провести с 31 августа по 13 сентября.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Навратилова: Гауфф может изменить мир к лучшему
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020