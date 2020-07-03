Коко Гауфф: на US Open мне будет легче играть без зрителей

16-летняя американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала ситуацию с грядущим US Open.

«US Open при пустых трибунах? Мне так будет легче. Я всего год в WTA-туре, так что для меня это будет как возвращение к турнирам юниоров, где у нас никогда не было толп зрителей. Обычно на турнирах нас видели только родители.



Готова вернуться на корт и продолжать путешествовать. Предпочитаю путешествовать, а не сидеть дома», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.

US Open планируется провести с 31 августа по 13 сентября.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.