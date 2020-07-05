Тренер Кайла Эдмунда заразился коронавирусом

Результат теста на коронавирус Франко Дэвина, тренера британского теннисистка Кайла Эдмунда, оказался положительным. Об этом сообщается в «твиттере» Tennis Magazin. По информации издания, недавно специалист посещал собственную академию в Майами, где мог заразиться.



На прошлой неделе Эдмунд выступал на выставочном турнире в Великобритании, где его соперниками были Энди Маррей и Даниэль Эванс. 25-летний теннисист дошёл до финала, где уступил Эвансу — 3:6, 2:6.



Вчера, 4 июля стало известно о заражении коронавирусом американца Фрэнсиса Тиафо. 22-летний теннисист выступал на выставочном турнире в Атланте (США), где успел сыграть один матч.



На период с 31 августа по 13 сентября запланировано проведение Открытого чемпионата США.