Тренер Кайла Эдмунда заразился коронавирусом
Результат теста на коронавирус Франко Дэвина, тренера британского теннисистка Кайла Эдмунда, оказался положительным. Об этом сообщается в «твиттере» Tennis Magazin. По информации издания, недавно специалист посещал собственную академию в Майами, где мог заразиться.
На прошлой неделе Эдмунд выступал на выставочном турнире в Великобритании, где его соперниками были Энди Маррей и Даниэль Эванс. 25-летний теннисист дошёл до финала, где уступил Эвансу — 3:6, 2:6.
Вчера, 4 июля стало известно о заражении коронавирусом американца Фрэнсиса Тиафо. 22-летний теннисист выступал на выставочном турнире в Атланте (США), где успел сыграть один матч.
На период с 31 августа по 13 сентября запланировано проведение Открытого чемпионата США.
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