«Вернулся в детство». Карен Хачанов поиграл с мыльными пузырями
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял участие в детском празднике и надул большой мыльный пузырь.
«Вернулся в детство», — подписал Хачанов видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
24-летний Карен вместе с супругой Вероникой воспитывает сына, который родился 14 сентября 2019 года. Самоизоляцию Хачанов провёл вместе с семьёй в Москве.
Начиная с 7 июля Хачанов примет участие в выставочном турнире Thiem's 7, который организует в Кицбюэле (Австрия) третья ракетка мира Доминик Тим. Это будут первые соревнования для Карена с середины марта, когда сезон в теннисе был приостановлен из-за пандемии коронавируса. ATP-тур возобновится 10 августа турниром в Вашингтоне.
Рублёв и Хачанов узнали соперников по групповому этапу Thiem's 7
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