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«Вернулся в детство». Карен Хачанов поиграл с мыльными пузырями

«Вернулся в детство». Карен Хачанов поиграл с мыльными пузырями
Теннис / ATP 0

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял участие в детском празднике и надул большой мыльный пузырь.

«Вернулся в детство», — подписал Хачанов видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

24-летний Карен вместе с супругой Вероникой воспитывает сына, который родился 14 сентября 2019 года. Самоизоляцию Хачанов провёл вместе с семьёй в Москве.

Начиная с 7 июля Хачанов примет участие в выставочном турнире Thiem's 7, который организует в Кицбюэле (Австрия) третья ракетка мира Доминик Тим. Это будут первые соревнования для Карена с середины марта, когда сезон в теннисе был приостановлен из-за пандемии коронавируса. ATP-тур возобновится 10 августа турниром в Вашингтоне.

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