Даниил Медведев выступит на турнире в Вашингтоне перед Цинциннати и US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что заявился на турнир в Вашингтоне, который пройдёт с 14 по 21 августа.

Медведев, который играл в финале турнира в американской столице в 2019 году, решил не участвовать ни в одном из многочисленных выставочных стартов во время перерыва в сезоне, вызванного пандемией коронавируса. Теперь теннисисту требуется игровая практика перед US Open, где ему также предстоит защищать очки за финал.



«Уже три года выступаю на этих соревнований, а в этот раз мне нужно защищать очки за финал. Если не ехать в Вашингтон, я могу рано проиграть в Цинциннати и продлить до шести месяцев время без практики перед US Open», — приводит слова Медведева l'Equipe.

«Мастерс» в Цинциннати, действующим победителем которого является Медведев, пройдёт с 22 по 29 августа, а US Open — с 31 августа по 12 октября.