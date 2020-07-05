Даниил Медведев выступит на турнире в Вашингтоне перед Цинциннати и US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что заявился на турнир в Вашингтоне, который пройдёт с 14 по 21 августа.
Медведев, который играл в финале турнира в американской столице в 2019 году, решил не участвовать ни в одном из многочисленных выставочных стартов во время перерыва в сезоне, вызванного пандемией коронавируса. Теперь теннисисту требуется игровая практика перед US Open, где ему также предстоит защищать очки за финал.
«Уже три года выступаю на этих соревнований, а в этот раз мне нужно защищать очки за финал. Если не ехать в Вашингтон, я могу рано проиграть в Цинциннати и продлить до шести месяцев время без практики перед US Open», — приводит слова Медведева l'Equipe.
«Мастерс» в Цинциннати, действующим победителем которого является Медведев, пройдёт с 22 по 29 августа, а US Open — с 31 августа по 12 октября.
- 5 июля 2020
-
21:45
-
20:10
-
19:16
-
17:32
-
15:44
-
14:43
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
10:54
-
10:21
-
09:36
-
05:52
-
00:44
-
00:07
- 4 июля 2020
-
16:58
-
16:29
-
13:53
-
12:44
-
10:45
-
09:28
-
00:05
- 3 июля 2020
-
22:19
-
19:55
-
19:06
-
15:51
-
14:41
-
13:42
-
12:43
-
12:31
-
11:43
-
09:56
-
09:32
- 2 июля 2020
-
23:02
-
21:23