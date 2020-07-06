Анри Леконт: проведение этого US Open невозможно, его нужно отменить
Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт считает нецелесообразным проведение турниров «Большого шлема».
«Проведение этого US Open невозможно, его нужно отменить. Я думаю, что многие игроки не собираются принимать там участие. Во-первых, по состоянию здоровья, пандемия ещё далека от завершения. А также потому, что вы не можете соревноваться на турнире «Большого шлема» за закрытыми дверями. Я даже не осмеливаюсь представить ту атмосферу, в которой это будет проходить», — приводит слова Леконта Tennis World USA.
После возобновления сезона предполагается проведение в короткое время трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат США по теннису в Нью-Йорке запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.
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