Анри Леконт: проведение этого US Open невозможно, его нужно отменить

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт считает нецелесообразным проведение турниров «Большого шлема».

«Проведение этого US Open невозможно, его нужно отменить. Я думаю, что многие игроки не собираются принимать там участие. Во-первых, по состоянию здоровья, пандемия ещё далека от завершения. А также потому, что вы не можете соревноваться на турнире «Большого шлема» за закрытыми дверями. Я даже не осмеливаюсь представить ту атмосферу, в которой это будет проходить», — приводит слова Леконта Tennis World USA.

После возобновления сезона предполагается проведение в короткое время трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат США по теннису в Нью-Йорке запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.