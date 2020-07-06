Алексей Попырин может пропустить US Open, если рейтинг ATP останется заморожен

Австралийский теннисист Алексей Попырин заявил, что пропустит US Open, если рейтинг ATP останется заморожен.

«Посмотрим, придётся ли мне поехать на US Open из-за рейтинговых очков. Если рейтинг уже не будет заморожен, большинству из нас придётся поехать, потому что иначе нам не оставят выбора и рейтинг упадёт. Но если рейтинг останется замороженным, я останусь в Европе, в безопасности со своей семьёй.



«Ролан Гаррос»? Думаю, проводить его очень рискованно, особенно есть учесть, что они хотят провести турнир со зрителями. Не уверен, что прямо сейчас это возможно. Рискованно проводить любой турнир в присутствии зрителей. Но нам просто нужно подождать", — приводит слова Попырина Tennis World USA.

US Open планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.