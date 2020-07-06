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Эжени Бушар: придумала автограф в 9 лет — на случай, если стану знаменитой

Эжени Бушар: придумала автограф в 9 лет — на случай, если стану знаменитой
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар вступила в диалог с болельщицей в «Твиттере» и в итоге рассказала историю создания своей подписи.

Болельщица выставила на продажу лимитированный подарочный сет от Бушар и Diet Coke, чтобы заработать деньги на новый слуховой аппарат. Бушар попросила её не продавать набор, пообещав подарить необходимый слуховой аппарат. В диалог вступила канадская компания-производитель подобных аппаратов, также предложив свою помощь.

Фото можно посмотреть на странице Эжени Бушар в «Твиттере».

За дискуссией в «Твиттере» следили все подписчики теннисистки. Они обратили внимание на необычный автограф канадки на бейсболке, фото которой выложила первая болельщица. В крупную букву G двумя штрихами вписан теннисный мяч.

«Я придумала свой автограф, когда мне было девять лет — на случай, если стану знаменитой. Тренировала его на бумажных салфетках под приборы в ресторанах. С тех пор он совсем не изменился – теннисный мяч внутри буквы G», — объяснила Бушар.

Право на ужин с Бушар и просмотр её матча из ложи проданы на аукционе за $ 85 тысяч
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