В АТР решили не списывать с теннисистов очки до конца 2020 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняла решение относительно правил начисления рейтинговых очков после возобновления сезона-2020, прерванного в марте пандемией коронавируса. Рейтинг АТР был заморожен по состоянию на 16 марта.
В АТР решили, что не будут списывать с игроков очки до конца 2020 года, сообщает пресс-служба организации. При этом теннисисты смогут заработать очки, если на сохранившихся в календаре после возобновления сезона турнирах выступят лучше, чем в прошлом году. В этом случае в 2021 году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисист на турнире будет защищать свой лучший результат из тех, что показал в 2019 и 2020 годах.
Новые, временные, правила будут охватывать период в 22 месяца (с марта 2019 года по декабрь 2020-го).
По замыслу АТР временная рейтинговая система призвана обеспечить гибкость и справедливость в отношении всех теннисистов, включая тех, кто по состоянию здоровья или из соображений безопасности откажется от участия в турнирах в 2020 году. При необходимости эта система может быть адаптирована к дальнейшим изменениям в календаре.
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