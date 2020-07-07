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Доминик Тим: мне придется пожертвовать US Open или «Ролан Гаррос»

Доминик Тим: мне придется пожертвовать US Open или «Ролан Гаррос»
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что из-за переноса «Ролан Гаррос» на осень ему придётся пропустить один из турниров «Большого шлема». US Open завершится за две недели до стартующего 27 сентября Открытого чемпионата Франции.

«Здорово, что «Ролан Гаррос» вообще пройдёт – не имеет значения, в мае или в октябре. Единственная проблема, что между «Ролан Гаррос» и US Open всего две недели. Пройти далеко на обоих турнирах будет практически невозможно. Если я рано проиграю в США, то так будет лучше для выступления в Париже. Мне нужно будет пожертвовать одним из турниров «Большого шлема». По крайней мере так ситуация выглядит сейчас», — приводит слова Тима Tiroler Tageszeitung.

В 2019 году Тим покинул US Open уже после первого круга, а на «Ролан Гаррос» стал финалистом. Согласно новым временным рейтинговым правилам АТР, теннисист не потеряет эти очки, если пропустит один из турниров.

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