Виктория Азаренко: кому какое дело, почему я продолжаю играть?

Бывшая первая ракетка мира, победительница Открытого чемпионата Австралии в 2012 и 2013 годах 30-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как изменилась после рождения сына Лео и борьбы за опекунство над ним.

«Сказать, что было тяжело, ничего не сказать. Иногда даже то, что выходила на корт и играла, было чудом. Никто не знал, что происходит. Но я воспринимала это просто как работу. А потом читала, что я уже не та. Это психологически давило.

На турнирах тебя оценивают как теннисистку, а не как на человека, оценивают через призму твоих результатов. Это нормально, но есть ещё внутренняя эволюция. Когда спрашивают, насколько сильно я изменилась с 2012 года, отвечаю: «Очень сильно». Но тебя судят по тому, что в том году ты выиграла, а теперь проиграла в первом, втором, третьем круге.

Вижу, что игрокам, которые по каким-то причинам не показывают свои лучшие результаты, советуют завершить карьеру. В такие моменты думаю: «Кому какое дело, почему я продолжаю играть? Почему это чья-то проблема? Дайте мне пожить своей жизнью».

Люблю теннис и турниры. Почему я должна кому-то что-то доказывать? Я добилась большего, чем некоторые за всю жизнь. Такое отношение болельщиков очень вредно, особенно для молодых игроков, которые часто попадают в стрессовые ситуации. В такие моменты мне хочется их защитить", — приводит слова Азаренко Behind The Racquet.