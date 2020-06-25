Азаренко проиграла на выставочном турнире в США. Белоруска почти год не может победить

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела обыграть американку Дженнифер Брэйди в матче выставочных соревнований Credit One Bank Invitational в США. За 1 час 16 минут игрового времени она уступила со счётом 3:6, 2:6.



Таким образом, Азаренко проиграла четвёртый матч подряд. С учётом травм и паузы в теннисном сезоне, последняя победа экс первой ракетки мира датируется августом 2019 года.



В этом сезоне Виктория провела лишь один официальный матч — на соревнованиях в Монтеррее (Мексика) уступила Тамаре Зиданшек из Словении в первом же круге.



В настоящее время белоруска является 58-й ракеткой мира. На соревнованиях Credit One Bank Invitational ей предстоит сыграть парный матч — в дуэте с Мэдисон Киз она сразится с Бетани Маттек-Сэндс и Софьей Кенин.