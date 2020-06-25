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Азаренко проиграла на выставочном турнире в США. Белоруска почти год не может победить

Азаренко проиграла на выставочном турнире в США. Белоруска почти год не может победить
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела обыграть американку Дженнифер Брэйди в матче выставочных соревнований Credit One Bank Invitational в США. За 1 час 16 минут игрового времени она уступила со счётом 3:6, 2:6.

Таким образом, Азаренко проиграла четвёртый матч подряд. С учётом травм и паузы в теннисном сезоне, последняя победа экс первой ракетки мира датируется августом 2019 года.

В этом сезоне Виктория провела лишь один официальный матч — на соревнованиях в Монтеррее (Мексика) уступила Тамаре Зиданшек из Словении в первом же круге.

В настоящее время белоруска является 58-й ракеткой мира. На соревнованиях Credit One Bank Invitational ей предстоит сыграть парный матч — в дуэте с Мэдисон Киз она сразится с Бетани Маттек-Сэндс и Софьей Кенин.

Credit One Bank Invitational. Финал
25 июня 2020, четверг. 21:25 МСК
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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