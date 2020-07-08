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Кирьос — о Джоковиче, Тиме и Звереве: во время пандемии гуляют на вечеринке, как картошки

Кирьос — о Джоковиче, Тиме и Звереве: во время пандемии гуляют на вечеринке, как картошки
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова австрийца Доминика Тима, который заступился за немца Александра Зверева. В конце июня Зверев пообещал сидеть на самоизоляции 14 дней после вспышки коронавирусной инфекции на турнире Adria Tour, однако не сдержал слова и посетил вечеринку в Монте-Карло.

Кирьос выразил недовольство поступком Александра, а Тим в ответ заметил, что австралиец сам допустил немало ошибок, поэтому не должен критиковать других.

«О чём ты говоришь, Доминик? Ошибки вроде разбитых ракеток, ругательств, слива нескольких матчей? Такие же, как у других? Никто из вас не достиг интеллектуального уровня, чтобы даже понять, откуда я пришёл. Я пытаюсь привлечь их к ответственности.

Это просто показывает, что Тим, Зверев и Джокович считают это шуткой. Во время глобальной пандемии они гуляют на вечеринке, как картошки. Люди теряют жизни, любимых, друзей, а затем Тим говорит об «ошибке». И эти ребята «вершина» нашего вида спорта", — написал Кирьос в своём «твиттере».

В середине июня Джокович, Тим и Зверев устроили вечеринку в ночном клубе после турнира в Белграде.

«Кирьос сам допустил много ошибок». Тим вступился за Зверева, которого раскритиковал Ник
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