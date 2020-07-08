Кирьос — о Джоковиче, Тиме и Звереве: во время пандемии гуляют на вечеринке, как картошки

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова австрийца Доминика Тима, который заступился за немца Александра Зверева. В конце июня Зверев пообещал сидеть на самоизоляции 14 дней после вспышки коронавирусной инфекции на турнире Adria Tour, однако не сдержал слова и посетил вечеринку в Монте-Карло.
Кирьос выразил недовольство поступком Александра, а Тим в ответ заметил, что австралиец сам допустил немало ошибок, поэтому не должен критиковать других.
«О чём ты говоришь, Доминик? Ошибки вроде разбитых ракеток, ругательств, слива нескольких матчей? Такие же, как у других? Никто из вас не достиг интеллектуального уровня, чтобы даже понять, откуда я пришёл. Я пытаюсь привлечь их к ответственности.
Это просто показывает, что Тим, Зверев и Джокович считают это шуткой. Во время глобальной пандемии они гуляют на вечеринке, как картошки. Люди теряют жизни, любимых, друзей, а затем Тим говорит об «ошибке». И эти ребята «вершина» нашего вида спорта", — написал Кирьос в своём «твиттере».
В середине июня Джокович, Тим и Зверев устроили вечеринку в ночном клубе после турнира в Белграде.
- 8 июля 2020
-
10:26
-
09:15
-
00:45
- 7 июля 2020
-
23:15
-
22:54
-
20:03
-
18:02
-
15:42
-
15:39
-
12:22
-
11:51
-
10:50
-
09:51
-
09:16
-
05:50
-
01:01
- 6 июля 2020
-
23:42
-
21:49
-
19:04
-
18:49
-
16:26
-
15:31
-
14:41
-
14:03
-
12:39
-
11:54
-
11:43
-
10:52
-
10:46
-
09:55
-
08:40
- 5 июля 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:10
-
19:16