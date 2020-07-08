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Джокович: всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open

Джокович: всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о турнирах, в которых планирует принять участие после возобновления сезона.

«Я всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open. Точно не выступлю в Вашингтоне. Western & Southern Open остаётся в планах. Участию в „Ролан Гаррос“ пока ничего не угрожает. Мадрид и Рим также остаются в моих планах», — приводит слова Джоковича «Спортски Журнал».

В июне лидер мирового рейтинга заразился коронавирусом во время турнира Adria Tour. Среди заражённых также оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, а также нескольких тренеров. В начале июля Джокович прошёл новый тест, и он показал отрицательный результат.

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