Джокович: всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о турнирах, в которых планирует принять участие после возобновления сезона.
«Я всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open. Точно не выступлю в Вашингтоне. Western & Southern Open остаётся в планах. Участию в „Ролан Гаррос“ пока ничего не угрожает. Мадрид и Рим также остаются в моих планах», — приводит слова Джоковича «Спортски Журнал».
В июне лидер мирового рейтинга заразился коронавирусом во время турнира Adria Tour. Среди заражённых также оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, а также нескольких тренеров. В начале июля Джокович прошёл новый тест, и он показал отрицательный результат.
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