Свитолина: я бы хотела подавать как Серена

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие удары хотела бы позаимствовать у знаменитых чемпионок.
«Это точно была бы подача Серены Уильямс. Я бы хотела выполнять её так же мощно, как она. Если бы у меня была возможность выбрать ещё один удар, то бы взяла что-то от Штеффи Граф. Несмотря на то что я никогда не видела её игру вживую, я бы выбрала её удар — форхенд, её обратный кросс», — приводит слова Свитолиной TDG.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.
- 8 июля 2020
-
15:05
-
14:29
-
13:09
-
12:31
-
12:06
-
11:25
-
10:26
-
09:15
-
00:45
- 7 июля 2020
-
23:15
-
22:54
-
20:03
-
18:02
-
15:42
-
15:39
-
12:22
-
11:51
-
10:50
-
09:51
-
09:16
-
05:50
-
01:01
- 6 июля 2020
-
23:42
-
21:49
-
19:04
-
18:49
-
16:26
-
15:31
-
14:41
-
14:03
-
12:39
-
11:54
-
11:43
-
10:52
-
10:46