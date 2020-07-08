Свитолина: я бы хотела подавать как Серена

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие удары хотела бы позаимствовать у знаменитых чемпионок.

«Это точно была бы подача Серены Уильямс. Я бы хотела выполнять её так же мощно, как она. Если бы у меня была возможность выбрать ещё один удар, то бы взяла что-то от Штеффи Граф. Несмотря на то что я никогда не видела её игру вживую, я бы выбрала её удар — форхенд, её обратный кросс», — приводит слова Свитолиной TDG.

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.