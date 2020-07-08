Надаль: я живу и занимаюсь спортом с максимальной интенсивностью
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношении к жизни и том, как важно для него возвращаться на родину.
«Думаю, я очень активный человек, у меня много энергии. Я живу и занимаюсь спортом с максимальной интенсивностью. Вот как я это чувствую.
Возвращение на Мальорку означает для меня возвращение к нормальной жизни. А именно нормальная жизнь делает меня счастливым. Я не просто Рафа Надаль, теннисист. Я вновь становлюсь человеком Рафой Надалем», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Ранее Надаль подтвердил участие в турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на турнире в Мадриде одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.
Рафаэль Надаль подтвердил участие в турнире в Мадриде
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