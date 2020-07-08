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Зверев подтвердил начало пробного сотрудничества с Феррером

Зверев подтвердил начало пробного сотрудничества с Феррером
Теннис / ATP 0

Бывший испанский теннисист Давид Феррер станет тренером немца Александра Зверева. Данную информацию подтвердил сам Зверев. Сообщается, что сотрудничество между Александром и Давидом будет носить пробный характер.

Интересно, что последний матч в карьере Феррер провёл именно со Зверевым. В 2019 году он уступил немцу во втором круге соревнований в Мадриде (Испания) — 4:6, 1:6.

Давид Феррер — бывшая третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP в одиночном разряде, а также финалист одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» 2013), финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Испании.

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