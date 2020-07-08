Векич — о расставании с тренером: у нас разные взгляды? Впервые об этом слышу

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала слова бывшего тренера Торбена Бельца, который заявил, что причиной прекращения их сотрудничества являются разные взгляды на тренировки и турниры.
«Хм, впервые слышу о различиях в наших взглядах на тренировки и турниры», — написала Векич на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение улыбающимися смайликами.
В настоящее время 24-летняя Векич является 24-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 10 матчей, в которых ей удалось одержать пять побед. В 2019 году на её счету 37 побед в 61 матче.
До работы с Векич Бельц на протяжении шести лет тренировал немку Анжелику Кербер. Под его руководством она выиграла два турнира «Большого шлема», серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и стала первой ракеткой мира.
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