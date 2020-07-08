Роджер Федерер: завершение карьеры уже близится — буду сильно скучать по теннису

Швейцарский теннисист Роджер Федерер порассуждал на тему завершения профессиональных выступлений.



«Завершение карьеры уже приближается, и я буду очень сильно скучать по теннису. Конечно, было бы проще объявить о конце прямо сейчас, но нет, ещё хочу дать себе возможность получать удовольствие от игры», — сказал Федерер в интервью Zeit.



8 августа швейцарцу исполнится 39 лет. Федерер является четвёртой ракеткой мира. В текущем сезоне Роджер провёл шесть матчей, в которых одержал пять побед. Последний турнир «Большого шлема» он выиграл в 2018 году, в решающем матче Открытого чемпионата Австралии одолев хорвата Марина Чилича.

Швейцарец является рекордсменом по количеству выигранных мэйджоров в мужском теннисе — на его счету 20 «Больших шлемов».