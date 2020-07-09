Даяну Ястремскую обвинили в расизме. Она выложила фото с блэкфейсом

25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях необычные фотографии. На них половина лица и тела спортсменки были покрашены в коричневый цвет.
«Равенство», — подписала снимки теннисистка.
В комментариях спортсменку начали обвинять в расизме, так как посчитали, что на фотографиях присутствует блэйкфейс — разновидность грима, которая использовалась белыми людьми для карикатурного изображения чернокожих.
«Если вы думаете, что теннисисты не могут найти нового способа облажаться во время карантина… В 2020 году это не должно нуждаться в объяснениях: блэкфейс — это всегда ошибка», — написал журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".
Спустя некоторое время спортсменка удалила публикации.
Фото: https://www.instagram.com/dayana_yastremskay/
Фото: https://www.instagram.com/dayana_yastremskay/
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