Светлана Кузнецова: о карантине из-за коронавируса узнала в супермаркете в США

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова рассказала, как узнала о приостановке сезона и объявлении карантина из-за пандемии коронавируса.
«Карантин застал врасплох. Редко говорю о таком и стараюсь искать везде плюсы, но решила поделиться с вами, ведь с любым может случиться похожая ситуация и надо знать, как с этим можно справиться.
Самое смешное, что узнала эту новость, когда прилетела на турнир в Америку и была в местном супермаркете. Конечно, для меня и всей нашей команды это был полный шок и непонимание — ещё никогда не случалось, чтобы так резко всё отменилось. После этих новостей купила билет на первый удобный рейс и улетела домой, к родным и близким в Москву.
В первое время у меня был боевой настрой, рвалась на тренировки ровно до того момента, как поняла, что карантин затянется надолго, да и торопиться уже некуда… Потом пришла апатия и совсем перехотелось заниматься спортом, расслабилась. Из этого состояния помог выбраться мой психолог.
Если говорить про сегодня, то благодаря поддержке психолога смогла сбалансировать жизнь, чтобы быть в гармонии с собой, это самое важное. Период сейчас непростой, но нужно стараться искать плюс и отпускать негатив», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».
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