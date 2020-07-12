Федерер: если начну проигрывать во втором круге каждую неделю, пойму, что моё время пришло
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился планами на будущее.
«По-прежнему очень счастлив и очень мотивирован. Чувствую, что нуждаюсь в конкуренции с лучшими, что всё ещё могу выигрывать большие турниры. Как в прошлом году на Уимблдоне, я был так близко. Мне нужны эти моменты. Если начну проигрывать во втором круге каждую неделю, конечно, пойму, что моё время пришло.
К тому же всё меняется, когда есть семья. Начинаешь идти на компромиссы, в приоритете — дети, семья, жена и так далее», — приводит слова Федерера Essentially Sports со ссылкой на Times UK.
8 августа четвёртой ракетке мира исполнится 39 лет. В текущем сезоне Роджер провёл шесть матчей и во всех шести одержал победу.
Роджер Федерер: завершение карьеры уже близится — буду сильно скучать по теннису
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