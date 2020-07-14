Рафаэль Надаль тренируется на грунте в своей академии. Видео
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на грунте в своей академии в Манакоре.
Видео доступно в «твиттере» WeAreTennis.
Ранее Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.
В июне Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля, рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров «Большого шлема» в 2020 году — US Open или «Ролан Гаррос» — из-за слишком плотного графика. Вероятнее всего, испанец сделает выбор в пользу Открытого чемпионата Франции, который он выиграл 12 раз.
Надаль: я живу и занимаюсь спортом с максимальной интенсивностью
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