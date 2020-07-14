Кербер: не могу представить, что US Open состоится

Бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде немка Анжелика Кербер выразила сомнения в том, что US Open состоится в этом году.
«Если честно, сейчас я не могу представить, что турнир состоится. Не думаю, кто-то хочет сесть в самолёт и отправиться в Нью-Йорк. В настоящий момент никто не знает, что происходит и как всё будет складываться дальше. Опасаюсь, что я или кто-то из членов моей команды может заразиться, или же мы застрянем там, не зная, что делать», — приводит слова Кербер DPA.
Ожидается, что соревнования в WTA-туре возобновятся в начале августа турниром в Палермо.
«Кто знает, может, мы вообще не будем играть в теннис в ближайшие два года. А может, начнём через три недели. Сложно сказать», — отметила немка.
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