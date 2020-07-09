WTA обновила календарь на 2020 год. Добавлены турниры в Чехии и США

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый календарь турниров на 2020 год. Как и прежде, первые официальные матчи после паузы в сезоне состоятся в начале августа. Было добавлено два турнира — в Праге и Лексингтоне (США, штат Кентукки).



Соревнования, запланированные на концовку сезона



3 августа: Палермо (Италия)

10 августа: Прага (Чехия), Лексингтон (США)

21 августа: Цинциннати (США) — турнир состоится на кортах US Open

31 августа: Открытый чемпионат США

7 сентября: Стамбул (Турция) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей US Open

14 сентября: Мадрид (Испания)

21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)

28 сентября: Открытый чемпионат Франции

5 октября: Сеул (Южная Корея) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей «Ролан Гаррос»

12 октября: Пекин (Китай)

19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)

26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.

2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)

9 ноября: Шэньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)

16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)

23 ноября: Гуанчжоу (Китай).



Также стало известно о возможной отмене всех турниров на территории Китая. Таким образом, соревнования в Пекине, Ухане, Наньчане, Чжэнчжоу, Шэньчжэне, Чжухае и Гуанчжоу могут не состояться.