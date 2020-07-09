WTA обновила календарь на 2020 год. Добавлены турниры в Чехии и США

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый календарь турниров на 2020 год. Как и прежде, первые официальные матчи после паузы в сезоне состоятся в начале августа. Было добавлено два турнира — в Праге и Лексингтоне (США, штат Кентукки).
Соревнования, запланированные на концовку сезона
3 августа: Палермо (Италия)
10 августа: Прага (Чехия), Лексингтон (США)
21 августа: Цинциннати (США) — турнир состоится на кортах US Open
31 августа: Открытый чемпионат США
7 сентября: Стамбул (Турция) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей US Open
14 сентября: Мадрид (Испания)
21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)
28 сентября: Открытый чемпионат Франции
5 октября: Сеул (Южная Корея) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей «Ролан Гаррос»
12 октября: Пекин (Китай)
19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)
26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.
2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)
9 ноября: Шэньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)
16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)
23 ноября: Гуанчжоу (Китай).
Также стало известно о возможной отмене всех турниров на территории Китая. Таким образом, соревнования в Пекине, Ухане, Наньчане, Чжэнчжоу, Шэньчжэне, Чжухае и Гуанчжоу могут не состояться.
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