Каролина Возняцки снялась для обложки журнала о часах
Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, завершившая карьеру в январе 2020 года, снялась для обложки журнала о часах Haute Time.
Фото доступно в «инстаграме» Каролины Возняцки.
В подписи к фото уроженка Оденсе отметила, что всегда любила наручные часы.
Каролина Возняцки, которой 11 июля исполнилось 30 лет, за карьеру выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Она также завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде). Год назад Каролина вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Ожидается, что сезон в WTA-туре, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса, возобновится в начале августа турниром в Палермо (Италия).
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