Каролина Возняцки снялась для обложки журнала о часах

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, завершившая карьеру в январе 2020 года, снялась для обложки журнала о часах Haute Time.

Фото доступно в «инстаграме» Каролины Возняцки.

В подписи к фото уроженка Оденсе отметила, что всегда любила наручные часы.

Каролина Возняцки, которой 11 июля исполнилось 30 лет, за карьеру выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Она также завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде). Год назад Каролина вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.

Ожидается, что сезон в WTA-туре, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса, возобновится в начале августа турниром в Палермо (Италия).