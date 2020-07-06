«Улов дня». Каролина Возняцки поймала огромную рыбу
Экс первая ракетка мира теннисистка из Дании Каролина Возняцки, завершив спортивную карьеру, пристрастилась к рыбалке. На своей странице в «Инстаграме» Возняцки похвасталась уловом и показала, как ей удалось поймать огромную рыбу.
«Улов дня», — подписала видео Возняцки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Возняцки, которой 11 июля исполнится 30 лет, выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Победительница Итогового турнира WTA в 2017 году, завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде). Год назад Каролина Возняцки вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли. В январе 2020 года Каролина завершила карьеру на Открытом чемпионата Австралии.
В Sports Illustrated потратили 15 часов, чтобы нарисовать купальник на теле Возняцки
- 7 июля 2020
-
01:01
- 6 июля 2020
-
23:42
-
21:49
-
19:04
-
18:49
-
16:26
-
15:31
-
14:41
-
14:03
-
12:39
-
11:54
-
11:43
-
10:52
-
10:46
-
09:55
-
08:40
- 5 июля 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:10
-
19:16
-
17:32
-
15:44
-
14:43
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
10:54
-
10:21
-
09:36
-
05:52
-
00:44
-
00:07
- 4 июля 2020
-
16:58
-
16:29
-
13:53
Партнерский контент