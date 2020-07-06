«Улов дня». Каролина Возняцки поймала огромную рыбу

Экс первая ракетка мира теннисистка из Дании Каролина Возняцки, завершив спортивную карьеру, пристрастилась к рыбалке. На своей странице в «Инстаграме» Возняцки похвасталась уловом и показала, как ей удалось поймать огромную рыбу.

«Улов дня», — подписала видео Возняцки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Возняцки, которой 11 июля исполнится 30 лет, выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Победительница Итогового турнира WTA в 2017 году, завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде). Год назад Каролина Возняцки вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли. В январе 2020 года Каролина завершила карьеру на Открытом чемпионата Австралии.