Тим — о критике в адрес Джоковича: Новак не совершил никакого преступления

Австрийский теннисист Доминик Тим выступил в защиту серба Новака Джоковича, которого жёстко раскритиковали в связи со вспышкой коронавируса на организованном им выставочном турнире Adria Tour.

«Нам нужно учиться на своих ошибках и быть осторожными в эти дни с учётом пандемии. Именно этот урок мы должны извлечь из Adria Tour. Новак и другие не совершили никакого преступления. То, что их раскритиковали, – это нечестно, потому что мы все допускаем ошибки. Это понятно. Но в итоге всё зашло слишком далеко. В целом турнир проводился из добрых побуждений», — приводит слова Тима AFP.

На этой неделе Доминик сыграет на выставочном травяном турнире bett1ACES в Берлине. За выход в финал он поспорит с итальянцем Янником Синнером.