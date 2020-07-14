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Любичич: Федерер будет последним игроком в моей тренерской карьере

Любичич: Федерер будет последним игроком в моей тренерской карьере
Теннис / ATP 0

Хорват Иван Любичич, с 2016 года работающий с Роджером Федерером, признался, что по завершении сотрудничества со швейцарцем прекратит тренерскую карьеру. Бывшая третья ракетка мира в дальнейшем намерен работать в спортивном агентстве LJ Sports Group, одним из основателей которого является.

«Роджер будет последним игроком в моей тренерской карьере. Я настроен работать с агентством после сотрудничества с Роджером. Но пока мы продолжаем двигаться дальше вместе, моя работа не вызывает вопросов. Никаких проблем у нас нет.

После завершения его карьеры я смогу на сто процентов посвятить себя тому, что делает меня счастливым. Я смогу помочь игрокам так, как считаю нужным. Но сейчас я полностью сосредоточен на работе с Роджером», — приводит слова Любичича Novi List.

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