Любичич: Федерер будет последним игроком в моей тренерской карьере

Хорват Иван Любичич, с 2016 года работающий с Роджером Федерером, признался, что по завершении сотрудничества со швейцарцем прекратит тренерскую карьеру. Бывшая третья ракетка мира в дальнейшем намерен работать в спортивном агентстве LJ Sports Group, одним из основателей которого является.
«Роджер будет последним игроком в моей тренерской карьере. Я настроен работать с агентством после сотрудничества с Роджером. Но пока мы продолжаем двигаться дальше вместе, моя работа не вызывает вопросов. Никаких проблем у нас нет.
После завершения его карьеры я смогу на сто процентов посвятить себя тому, что делает меня счастливым. Я смогу помочь игрокам так, как считаю нужным. Но сейчас я полностью сосредоточен на работе с Роджером», — приводит слова Любичича Novi List.
- 14 июля 2020
-
14:01
-
13:11
-
12:19
-
11:09
-
10:37
-
10:06
-
09:04
-
00:32
- 13 июля 2020
-
23:47
-
23:13
-
21:02
-
19:37
-
16:08
-
15:15
-
14:06
-
13:01
-
12:20
-
11:01
-
10:12
-
09:09
-
00:21
- 12 июля 2020
-
23:42
-
22:56
-
20:58
-
18:32
-
15:41
-
14:58
-
14:12
-
13:50
-
12:22
-
11:23
-
10:58
-
09:53
-
09:24
-
00:38