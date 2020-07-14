Тим — о Кирьосе: некоторые комментарии из Австралии являются очень ненужными

Австрийский теннисист Доминик Тим вновь высказался по поводу критики со стороны австралийца Ника Кирьоса. Ранее уроженец Канберры раскритиковал организаторов турнира Adria Tour, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса.

Кирьос также выразил недовольство поведением игроков, включая Тима, Новака Джоковича и Александра Зверева, которые, несмотря на пандемию, устроили вечеринку в ночном клубе.

«Мы немного утратили связь с реальностью. Мы увидели эйфорию в глазах детей, болельщиков и поддались искушению больше не соблюдать социальную дистанцию. Теперь мы понимаем, что это была огромная ошибка. Однако некоторые комментарии, особенно из Австралии, являются очень ненужными», — приводит слова Тима Tennis 365.