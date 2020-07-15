Хачанов вслед за Медведевым вошёл в состав участников турнира в Вашингтоне
Опубликован состав участников турнира в Вашингтоне, которым возобновится сезон, прерванный в марте в связи с пандемией коронавируса. В заявку вошли россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, грек Стефанос Циципас, бельгиец Давид Гоффен, испанец Роберто Баутиста-Агут, канадцы Денис Шаповалов, Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим, американец Джон Иснер и японец Кей Нисикори, сообщает Tennis 365.
Таким образом, в столице США выступят лишь три игрока из топ-10 рейтинга ATP: Медведев (пятая ракетка мира), Циципас (шестая) и Гоффен (10-я).
Турнир в Вашингтоне пройдёт с 14 по 21 августа. В 2019 году в финале этих соревнований Медведев проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Даниил Медведев выступит на турнире в Вашингтоне перед Цинциннати и US Open
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